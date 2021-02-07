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Son dakika: Bakan Gül: Kumpaslara geçit vermeyeceğiz!

Adalet Bakanı , 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın, 'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirtti. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz.

DHA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 16:59 Son Güncelleme: 7.2.2021 17:21 ABONE OL
Son dakika: Bakan Gül: Kumpaslara geçit vermeyeceğiz!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, FETÖ'nün '7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıl dönümünde açıklamada bulundu. Bakan Gül, "7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün paylaşımı çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

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Son dakika: Bakan Gül: Kumpaslara geçit vermeyeceğiz!
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