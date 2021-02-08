FETÖ'ye 38 ilde “ardışık arama” operasyonu

Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Balıkesir merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 38 ilde operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 36 asker, meslekten ihraç edilmiş 16 asker ve emekliye ayrılmış 2 asker olmak üzere toplam 54 şüphelinin yakalanması için Savcılığın talimatıyla başlatılan operasyonların devam ettiği öğrenildi.