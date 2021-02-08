Adana’da El Kaide operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile bağlantılı olan ve başkanlığını hoca kod adlı M. Ö'ün yaptığı Daru's Selam Derneği'ne operasyon düzenledi. Derneğe bağlı 6 şüpheli terör örgütü adına 2 esnafı silahla tehdit ederek toplam 300 bin TL haraç aldığı tespit edildi. Terör ekipleri Daru's Selam Derneğine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M Ö ve yöneticileri ile birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

Dernekte yapılan aramalarda dijital malzemeler ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Dernek mühürlenirken, gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.