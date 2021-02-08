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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'nın Ankara Büyükelçisi 'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'deki görevine yeni başlayan 'nın Ankara Büyükelçisi 'yi kabul etti.

AA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 18:12 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul etti

Oktay'ın makamında basına kapalı gerçekleşen kabulde, Japonya ve Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve kültürel alandaki çalışmalar ele alındı.

Kazuhiro Suzuki, 11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye ilk yardım götüren ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu hatırlatarak o dönem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) olan Fuat Oktay'a verdikleri destekten ötürü şahsi teşekkürlerini iletti.

Japonya'daki depremin 10'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'de bir farkındalık kampanyası yapmak istediklerini belirten Kazuhiro Suzuki, bu kampanyaya ilişkin Oktay'a bilgi verdi, destek istedi.

Fuat Oktay da bu tarz kampanyalara Türkiye'nin her zaman destek olduğunu belirtti ve Kazuhiro Suzuki'ye yeni görevinde başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul etti
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