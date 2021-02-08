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'da sanat sokakta

Pandemi sürecinde Gaziosmanpaşalıların kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmaması adına Belediyesi Sanat Akademisi, birçok noktada açık hava etkinlikleri düzenliyor. Sokak konserleri, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri ve sahne gösteri ile vatandaşlar evlerinden çıkmadan sanatla buluşuyor.

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Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:07 ABONE OL
Gaziosmanpaşa'da sanat sokakta

Pandemi ile mücadele vatandaşların sosyal faaliyetlerden uzaklaşması ve hastalığa yakalanma korkusu yaşaması nedeniyle psikolojik destekler ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu süreçte vatandaşlara moral sağlamak amacıyla kültürel etkinliklerini dijital ortamla evlere kadar ulaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, sanatı sokağa taşıyan yeni bir projeyi hayata geçirdi. İçişleri Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanatla Dönüşüm Derneği'nin desteklediği "Sanatın Sokak Hali" projesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında açık hava etkinlikleri düzenleniyor.

AÇIK HAVADA SAHNE ETKİNLİKLERİ İLE VATANDAŞLAR MORAL DEPOLUYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin gerçekleştirdiği programlarda sokak konserlerinden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden çeşitli gösterilere birçok sahne etkinliği düzenleniyor. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında Temizlik, Maske ve Mesafe (TMM) kuralları uygulanıyor. Evlerinden çıkmadan, oturdukları mahalle ve sokakta sanat faaliyetleri ile buluşan vatandaşlar, etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Her yaşa ve her kesme hitap eden sokak etkinlikleri 16 mahallenin tamamında gerçekleştirilmeye devam edecek.

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Gaziosmanpaşa'da sanat sokakta
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