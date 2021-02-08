İBB bataklığa sürükleniyor! AK Partili Göksu rakamları tek tek açıkladı

EN YÜKSEK KADIN ÜYE ORANI AK PARTİ'DE

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin "Bizden önce kadının İBB'de yeri yoktu, biz yer vermeye başladık" ifadelerini yalanladı. Göksu, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki kadın üyelerin mukayeselerini bir tabloyla paylaştı. Tabloda, TBMM ve İBB Meclisi'ndeki kadın üye oranının en fazla AK Parti'de olduğu görüldü.

Göksu, İBB Meclisi'nin son toplantısında İBB yönetiminin, "Bizden önce kadının İBB'de yeri yoktu, biz yer vermeye başladık" söylemini hakikat dışı olarak değerlendirdi. İBB yönetimini kadın istihdamı konusunda takiyecilikle suçlayan Göksu, "Bizden önce kadın istihdamı yoktu derken, göreve geldiğinizden bu yana, binlerce kadın çalışanı işten attığınızı gerçekten unuttunuz mu ya da bizim unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz ya da İstanbulluların bunu unutacağını mı sanıyorsunuz? Mobbing uygulayıp, görevlerinden aldığınız kadın yöneticiler, sizin gözünüzde neden kadın değil, mesela, açıklar mısınız? Sizi gidi takiyeciler sizi. Sizi gidi kadın düşmanları sizi" ifadelerine yer verdi.