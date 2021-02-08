Mahkemeden skandal son dakika kararı: FETÖ'cünün şirketi kurtarıldı!

15 TEMMUZ'DAN SONRA BİLE PARA GÖNDERMİŞ!

FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'e kayyum atandıktan sonra ele geçirilen dokümanlarda usulsüz para aktarımları tespit edilmişti. MASAK raporlarında, Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmaları üzerinden yurtdışındaki örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dahi para gönderdiği ortaya çıkmıştı.

HİSSEDARLARI KAÇAK



Kayyumluk kararı kaldırılan firmalardan Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nin yüzde 50 hissedarı Yusuf Keleş de yurtdışında firarda... Yusuf Keleş 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Keleş'in yargılandığı davadaki iddianamede, FETÖ'nün kasası Ali Çelik'in de adı geçiyor. Keleşler'in şirket içerisindeki tüm işlemleri Ali Çelik koordinesinde yaptıkları tek tek anlatılıyor.

DAVA KONUSU OLMAYANI DA KALDIRDI



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzde 99.94 hissesi Ali Çelik'e ait olan Yapı Azim Ortaklık Girişim'e ait üç şirketin davası görülüyordu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasında müsadere talep etmişti. Mahkeme müsadere kararını vermedi ve bu üç şirketle ilgili kayyumluk kararını kaldırdı. Bu davanın konusu olmayan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim YMM ve Den. Ltd. Şti. üzerindeki kayyumluk kararını da kaldırdı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin kararına yapılan itiraz da reddedildi. İtirazı 36. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.



60 MİLYONLUK FİRMALAR



Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerin bilanço büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 60 milyon TL'yi buluyor. Şirketler halen aktif ve gayrimenkul zengini… Özkaynakları 42 milyon TL'yi geçen şirketlerin geçen yıl sonu itibarıyla toplam cirosu 7 milyon TL'yi buldu. Özkaynak, ciro ve bilanço bakımından en iyi durumda olan da Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim Gayrimenkul Yatırım…



EMSAL OLARAK TEKRAR ETMESİN



SABAH'a açıklama yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal da kararla ilgili şunları söyledi: "Kayyumu bulunduğumuz ve içinde yüzde 99.94 oranında Ali Çelik'e ait olan şirketler İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta sahiplerine iade edilmiştir. Gelin görün ki, Ankara'daki bir başka mahkemede Ali Çelik'in 861 kez ByLock görüşmesi tespit edilmiştir. Elbette, Türkiye bir hukuk devletidir. Ancak bu kararın emsal olarak tekrar etmemesini diliyorum. TMSF olarak gerekli itirazlarda bulunacağımızı ve FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."





ALİ ÇELİK ÖRGÜTÜN 3 NUMARASI



Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı Ali Çelik, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu çatı davasında sanık… Örgütün üç numaralı kişisi olarak biliniyor. Bu davada, sanıkların birçoğu ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Ali Çelik, FETÖ'nün karargâh olarak kullandığı, kara para aklama merkezi Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın da sahibiydi. Pinhan Restaurant davasında da nitelikli dolandırıcılık suçundan 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Çelik, Kaynak Holding davasında da sanık… Firari Ali Çelik, halen Londra'da inşaat işleriyle uğraşıyor. 40 milyon liralık malikânede yaşayan Çelik'in Avrupa bankalarında 200 milyon euro parası bulunuyor. Ali Çelik, Londra'da PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı örgütlere ve sözde Sivil Toplum Kuruluşları'na para yardımında bulunmaya devam ediyor.