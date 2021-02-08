Son dakika: Adana'daki tefeci operasyonunda korkunç ayrıntı: Karınızı gelir alırız, dağa kaldırırız

BÜTÜN GAYRİMENKULÜNÜ KAYBETTİ

Borçları ödenemeyecek düzeye gelen Abdulaziz Ç., şebekenin yönlendirmesiyle diğer tefecilerden de borç almaya devam ettiği öğrenildi. Abdulaziz Ç.'nin, daha sonra tanıştığı Cumali D.'den 400 bin TL borç alıp karşılığında 1.5 milyon TL'lik çek, başka bir tefeci Abdulaziz D. 'den 500 bin lira borç alıp karşılığında 750 bin TL değerindeki iki arsa, diğer tefeciler Abdurrahim D. 'den 200 bin TL karşılığında 300 bin TL'lik çek, Hasan K. 'dan ise 200 bin TL karşılığında da 270 bin TL'lik çek verdiği öğrenildi. Toplamda iş insanının 6.5 milyon lira nakit ve çok sayıda arsasını kaybettiği öğrenildi.