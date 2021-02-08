Son dakika | Beklenen anketin sonuçları AK Parti'ye sunuldu: Anormal normal oldu

VAKA SAYILARI KRİTIK DÜZEYDE



TÜRKİYE'DE dün test yapılan 129 bin 715 kişiden 6 bin 670'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1317'ye olarak açıklandı. 8 bin 201 kişinin daha tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797 oldu.