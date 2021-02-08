Son dakika: FETÖ'ye 38 ilde operasyon! 54 gözaltı kararı
Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Son dakika: FETÖ'ye 38 ilde operasyon! 54 gözaltı kararı