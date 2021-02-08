Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'ye 38 ilde operasyon! 54 gözaltı kararı

Son dakika: FETÖ'ye 38 ilde operasyon! 54 gözaltı kararı

Son dakika haberi: merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 08:30 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'ye 38 ilde operasyon! 54 gözaltı kararı
Son dakika haberi: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'ye 38 ilde operasyon! 54 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA