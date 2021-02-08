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Son dakika haberi: Pencereden polislere fırlattı, içerisinden çıktı! 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... 'te kavga ihbarına gidilen evde bulunan şüpheliler, maddeyi halıya sararak ekiplerinin üzerine fırlattı. Arka pencereden kaçan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 08:37 Son Güncelleme: 8.2.2021 09:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Pencereden polislere fırlattı, içerisinden uyuşturucu çıktı! 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Pendik Bahçelievler Mahallesi'nden gece saatlerinde gelen haber polis ekiplerini adeta şaşkına uğrattı. Kavga ihbarına giden polis ekiplerinin üzerine uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

EVDEN ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİLER

Olay saat 02.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aynalı Çarşı Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Binanın birinci katında bulunan daireden gelen kavga sesleri bina sakinleri tarafından polise ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı. Evde bulunan iki kişiden biri kendi rızasıyla aşağıya gelerek teslim olurken diğer şüpheli evden çıkmamakta direndi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Arka camdan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, aynı mahallede oturan bir yakınının evine girerken yakalandı. Evde bulunan iki köpek camdan dışarıya bakarken görüldü. İki şüpheli de gözaltına alınırken bağırıp direnerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ekipler savcılık tarafından çıkan arama izni sonrası evde yapmış oldukları aramada yasaklı bir maddeye rastlamazken dairede bulunan iki köpeğin beslenmesi yasak ırk olup olmadığı tespit edilmek üzere olay yerine belediye ekipleri çağrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: Pencereden polislere fırlattı, içerisinden uyuşturucu çıktı! 2 şüpheli gözaltına alındı
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