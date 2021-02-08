Son dakika haberine göre; Samsun'da 10 günlük kızını çöp konteynerine bırakan Afganistan uyruklu Hanıyeh M. ve kendisine yardım eden annesi Arıfeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir iş yerinin önünde bir bebek buldu. Olay polis haber verildi. Bebek ise hastaneye kaldırıldı.