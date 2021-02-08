Son dakika haberine göre; Samsun'da 10 günlük kızını çöp konteynerine bırakan Afganistan uyruklu Hanıyeh M. ve kendisine yardım eden annesi Arıfeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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BEBEK HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir iş yerinin önünde bir bebek buldu. Olay polis haber verildi. Bebek ise hastaneye kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI DİDİK DİDİK İNCELENDİ
Polis bebeğini terk eden kadının kimliğini tespit için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarından adım adım takibe alınan kadının Afganistan uyruklu Hanıyeh M. (30) ve kendisine yardım edenin de annesi Arıfeh M. (49) olduğu tespit edildi.
AĞLAYARAK "PİŞMANIM" DEDİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan Hanıyeh M.ve annesi Arıfeh M. "kasten öldürmeye teşebbüs ve aile yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin adliye girişi, "Bebeğini neden terk ettin, pişman mısın?" sorusuna Hanıyeh M. "Pişmanım" diye cevap verdi.İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı...
Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında