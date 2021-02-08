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Son dakika: İçişleri duyurdu: 575 sosyal medya hesabına işlem başlatıldı...

Son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri kapsamında 575 sosyal medya hesabına işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:19 ABONE OL
Son dakika: İçişleri duyurdu: 575 sosyal medya hesabına işlem başlatıldı...

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 575 sosyal medya hesabına işlem başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 01 – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 1.264 hesap hakkında çalışma yapılmış;
⁃ FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639 adet,
⁃ PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567 adet,
-Aşırı Sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 adet,
⁃ DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 adet olmak üzere, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Son dakika: İçişleri duyurdu: 575 sosyal medya hesabına işlem başlatıldı...
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