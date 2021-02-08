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SON DAKİKA: Kaymakamlığı'ndan flaş açıklama! Yasaklandı...

Son dakika haberine göre; bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Anadolu Adliyesi önünde toplanma çağrıları sonrasında Kartal Kaymakamlığı ilçede toplanma ve gösteri yapmayı 7 gün yasakladı.

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Giriş Tarihi: 8.2.2021 08:56 ABONE OL
SON DAKİKA: Kartal Kaymakamlığı'ndan flaş açıklama! Yasaklandı...

Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını bahane ederek yasa dışı toplanan, polise saldıran ve çevreye zarar verdikleri tespit edilen bazı provokatörler Kartal Anadolu Adliyesi'nde ifade veriyor.

Bazı Sivil Toplum Kuruluşları işe sosyal medyadan adliye önünde toplanma çağrıları yapıyor. Kartal Kaymakamlığı ise yaptığı açıklama ile ilçede toplanmayı Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında yasakladığını duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR."

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SON DAKİKA: Kartal Kaymakamlığı'ndan flaş açıklama! Yasaklandı...
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