Yılın ilk ayında 5.2 milyon yolcuya hizmet verildi

Koronavirüs salgını için gerekli tüm önlemlerin alındığı Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk ayında 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre: Türkiye genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772 olarak gerçekleşti. Bu ayda üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği ise 73 bin 734 gerçekleşti.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 oldu. Böylece ocak ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanlarındaki kargo, posta ve bagaj trafiği ise ocak ayında iç hatlarda 36 bin 715 ton, dış hatlarda 150 bin 426 ton, toplamda ise 187 bin 141 ton olarak gerçekleşti.



İSTANBUL HAVALİMANINDA OCAK AYINDA 1.681.732 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



İstanbul Havalimanında ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 74'e ulaştı. Havalimanında ocakta iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında ocakta 2 bin 832 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 17 bin 906 uçak trafiği gerçekleşti.