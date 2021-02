Yoğun bakım hemşireleri anlattı! ‘Halktan tek bir şey istiyoruz…’

Şu anda da aynı özveriyle her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Onlar iyileştikçe bizde iyileşiyor. Onlar mutlu olunca bizde oluyoruz. Onların ağlamasıyla bizde ağlıyoruz. Burada öğle anılar var ki bazen kelimeler boğazda düğümleniyor.İnsanın gözyaşının akmasına neden olabiliyor. Ne mutlu bize sağlık çalışanıyız. Cephenin en başında siperde savaşan bir ekibiz. Talep şu an daha az. İnşallah bu şekilde devam eder. Yoğun bakımlar her zaman göreve hazır olsun ama bu süreç alevlenmeden sönsün inşallah."