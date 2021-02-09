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son dakika paylaşılıyor! İşte ile koronavirüs vaka sayısı verileri...

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka teşhisi konulan salgınla ilgili olarak yurt ve dünyadan “corona virüsü son dakika” haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandeminin ilk vakasından itibaren Sağlık Bakanı Twitter hesabı ve resmi sitesi ile formatıyla kamuoyu bilgilendiriliyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı detaylarını öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. ve tüm detayları burada bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 18:19 Son Güncelleme: 9.2.2021 18:19 ABONE OL
9 Şubat koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! İşte 9 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...

2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyanın kabusu haline gelen, günümüze kadar geçen sürede pek çok mutasyon geçirerek bulaşma olasılığını arttıran salgınla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden günlük tablo değerlendirmelerini aktarırken Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ise en son corona virüs tablosu paylaşılıyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verileri öğrenilmek istenerek 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi araştırması yapılıyor.

SON DAKİKA! 9 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla 9 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı detayları şöyle;

8 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 103
  • HASTA SAYISI: 632
  • VEFAT SAYISI: 103
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 567


7 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 670
  • HASTA SAYISI: 623
  • VEFAT SAYISI: 112
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 201



6 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 897
  • HASTA SAYISI: 618
  • VEFAT SAYISI: 108
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 089

5 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 901
  • HASTA SAYISI: 620
  • VEFAT SAYISI: 110
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 217
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9 Şubat koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! İşte 9 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri...
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