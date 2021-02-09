Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi İrfan Fidan yemin etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'nin yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı | Video

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır" dedi.

Arslan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.