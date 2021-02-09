Balık pazarındaki silahlı çatışmada flaş gelişme! Çatışmanın sebebi 100 bin TL’ymiş

Konya'nın Meram ilçesindeki balık pazarında 22 yaşındaki Oğuzhan Koyunsever'in öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çatışmanın sebebinin ise 100 TL alacak-verecek meselesi olduğu tespit edildi.

Olay, 5 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesinde bulunan balık pazarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Oğuzhan Koyunveser hayatını kaybederken, aralarında alışverişe gelen vatandaşların da bulunduğu biri çocuk 7 kişi de yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis 8 adet ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi.





100 BİN TL ALACAK YÜZÜNDEN ÇATIŞMA ÇIKMIŞ



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı CinayetBüro Amirliği ekipleri, Bekir Kaya'nın yanına Hakan K., Ümit K., Ertuğrul E., Coşkun B., Ziya K., Veli Ş., Nizamettin Ö., Emrullah A. ve hayatını kaybeden Oğuzhan Koyunvesever'i de yanına alarak iddiaya göre 100 bin TL alacağı olduğu balık pazarında iş yerleri bulunan Mustafa Yaprak, Uğur H., Hakkı Y., Faruk G. ve Abdurrahman Y.'nin yanına geldi. İki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan kavganın silahlı çatışmaya döndüğü belirtildi. Şüphelilerin daha öncede silahlı kavga olayına karıştıkları belirtildi.



ÖZEL HAREKAT ÖNLEM ALDI



Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi. Nizamettin Ö.'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şüpheliler Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilirken, Özel Harekat polisleri de hastanede çevresinde kuş uçurtmadı. 13 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

KON-ÇATIŞMA