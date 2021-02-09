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Başkan Erdoğan’dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı

Başkan , Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında “Sevdiklerimizi değil, sigarayı bırakalım” ifadelerini kullandı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 9.2.2021 22:22 Son Güncelleme: 9.2.2021 22:23 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:


9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım.

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Başkan Erdoğan’dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı
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