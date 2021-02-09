Başkan Erdoğan’dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:



9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım.