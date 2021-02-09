Başkan Erdoğan’dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım.
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021
Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım. pic.twitter.com/Opgzl9Fcs7