Büyükelçi Hassen, Şehit Yiğit Ali Çavuş’un kabrini ziyaret etti

Ailesiyle birlikte Adıyaman'a gelen ve ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret eden Büyükelçi, Şehit Yiğit Ali Çavuş'un kabri başında dua etti.



2019 yılında meydana gelen terör saldırısının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Büyükelçi; "Yiğit Ali Çavuş'un mezarını ziyaret etmek üzere Adıyaman'a geldiğimiz için çok mutlu olduk. Özellikle Sri Lanka halkı olarak bir yazılı açıklamadan öte buraya gelerek, kardeşimizin kabrini ziyarete ederek onun kabri başında dua okumak bizim için bir ayrıcalıktır. 2009 Yılında Türkiye'ye elçi olarak atandım, uzun süredir burada görev yapıyorum. 2019 yılında yaşanan terör saldırısının olmasını elbette hiç kimse istemezdi. Adıyamanlı iki şehit kardeşimizin kabrini, ailesini ziyaret etmek bizler için büyük bir onurdur. Ben bir kez daha Sri Lanka halkı adına Türkiye devletine, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha insanlara böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.



Oldukça duygusal bir an yaşadıklarını ifade eden şehit Yiğit Ali Çavuş'un yakını Ali Turhan; "Sayın büyükelçi ve ailesinin Adıyaman'a gelmeleri bizleri onurlandı. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra ENKA Şirketi tarafından Yiğit Ali Çavuş anısına Adıyaman'dan merkezde yaptırılan Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesini ziyaret eden Büyükelçi Hassen şunları söyledi; "Ben meydana gelen olay sonrası Sri Lanka'da ölenler arasında iki Türk kardeşimizin olduğunu öğrendim, onların cenazelerinin Türkiye'ye gelmesi için elimizden geleni yaptık. Daha sonra şehitlerimizin aileleriyle tanışma fırsatı bulduk, vefat eden kardeşlerimizi fotoğrafları sayesinde daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Aileleriyle sürekli irtibat halinde olduk. Bugün Adıyaman'da kabrini ziyaretimiz sonrası şehit Yiğit Ali Çavuş adına yaptırılan okula gelerek gezme fırsatı bulduk. Enka şirketi tarafından mükemmel bir okul yaptırılmış bu mükemmel okulda inşallah yeni mühendisler, yeni Yiğit Ali'ler yetişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.