CHP’li meclis üyesi intihar etti!

Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan 42 Evler üst geçidinde akşam geç saatlerde intihar olayı meydana geldi. Üst geçitten aşağıya atlayarak yaşamına son veren Tugay Adak'ın CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kartepe İlçesi'nde CHP Gençlik Kollarında görev alan ve Kartepe Belediyesinde CHP''den meclis üyesi olarak görev yapan 28 yaşındaki Tugay Adak, önceki akşam saat 23.50 sularında İzmit İlçe merkezinde bulunan 42 Evler Üst geçidine gelerek bir anda kendisini aşağıya bıraktı.

Çevrede olayı görenler hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Adak'ı alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Bir ara kalbi duran ancak yeniden hayata döndürülen genç, ilerleyen saatlerde tekrardan fenalaşarak hayatını kaybetti.

CHP'Lİ GENÇLER ÇOK KIZGIN

CHP'li Tugay Adak'ın partili genç arkadaşları, CHP'nin yöneticilerine ve milletvekillerine kendi aralarındaki Whatsapp grubundan çok sert bir şekilde tepki gösterdiği ve Adak'ın cenazesinde, parti yöneticisi ya da milletvekillerine 'açık bir şekilde cenazeye gelmeyin' mesajı verdikleri, hatta cenazeye çelenk bile gönderirlerse çelenkleri ters çevirip geri göndeririz dedikleri ileri sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Adak'ın cenazesinin Kartepe İlçesi Sarımeşe'de toprağa verileceği öğrenildi.