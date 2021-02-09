Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinden dehşete düşüren bir son dakika haberi geldi. Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli şahıs, iki çocuk babası Kemal G.'nin kendisini polise şikayet edildiğini öğrenince dehşet saçtı. İşte son dakika haberinin kan donduran ayrıntıları...
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1053 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.(29) iki gün önce sokakta pompalı tüfek ile rastgele sağa sola ateş açtı. Bunun üzerine, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal G., çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için Mustafa K.'yı polise şikayet etti.
ŞİKAYET EDİLDİĞİNİ ÖĞRENEN ŞÜPHELİ DEHŞET SAÇTI
Olaydan iki gün sonra Kemal G.'nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Mustafa K., kendi evinin çatısına çıkarak, çatıda oturan Kemal G.'ye çocuklarının önünde pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Kemal G., sağ baldırına ve göğsünün sol tarafına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mustafa K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralı Kemal G., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal G.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mustafa K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Kendini şikayet ettiği gerekçesiyle Kemal G.'yi pompalı tüfekle vuran şüpheli Mustafa K.'nın, 'Çocuk Kaçırma ve alıkoyma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki' gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.