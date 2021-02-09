Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinden dehşete düşüren bir son dakika haberi geldi. Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli şahıs, iki çocuk babası Kemal G.'nin kendisini polise şikayet edildiğini öğrenince dehşet saçtı. İşte son dakika haberinin kan donduran ayrıntıları...

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1053 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K.(29) iki gün önce sokakta pompalı tüfek ile rastgele sağa sola ateş açtı. Bunun üzerine, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal G., çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için Mustafa K.'yı polise şikayet etti.