Milli Eğitim Bakanlığından son dakika uzaktan eğitim açıklaması! İlk 3 ayı kapsıyor

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla medyaya yansıyan çalışmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi.