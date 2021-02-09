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Milli Eğitim Bakanlığından açıklaması! İlk 3 ayı kapsıyor

haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) uzaktan eğitime ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. MEB, 'Küresel Salgın Döneminde İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla çeşitli basın yayın organlarına yansıyan çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığını ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.2.2021 16:46 Son Güncelleme: 9.2.2021 17:15 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığından son dakika uzaktan eğitim açıklaması! İlk 3 ayı kapsıyor

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla medyaya yansıyan çalışmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi.

SON DAKİKA: MEB'DEN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

&quot;Medyaya, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla yansıyan çalışma, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020'ye kadarki süreci kapsamaktadır.

Uzaktan eğitim istatistiklerimize ilişkin güncel veriler, 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' başlığıyla kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerimize ilişkin daha kapsamlı güncel saha araştırmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz&quot;

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Milli Eğitim Bakanlığından son dakika uzaktan eğitim açıklaması! İlk 3 ayı kapsıyor
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