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'ta 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

'ta, yalnız yaşayan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan 'nın (66), evinin banyosunda cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

İHA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 13:52 ABONE OL
Sivas'ta 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sivas'ta Üçlerbey Mahallesi Yahya Bey Caddesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan Erol Sığırcı'dan 10 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelip, eve giren ekipler, Sığırcı'yı banyoda hareketsiz yatarken buldu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sığırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sığırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Erol Sığırcı'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

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Sivas'ta 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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