Son dakika: AFAD İstanbul'daki korkunç fırtına bilançosunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen fırtınaya ilişkin bir açıklamada bulundu. AFAD, kabusu yaşatan fırtınada 193 çatının uçtuğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 191 aracın maddi hasar aldığı bildirilirken, 13 ağaç devrilmesi olayının kayıt altına alındığı vurgulandı. AFAD, 3 kişinin ise olumsuzluklar sırasında yaralandığını duyurdu.

18 İLÇEDE 193 ÇATI...

AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır.

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