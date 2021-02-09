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SON DAKİKA: koronavirüs rehberini güncelledi! Dikkat çeken öneri...

Son dakika haberine göre; , temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. Farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması önerildi.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 09:35 Son Güncelleme: 9.2.2021 09:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Dikkat çeken öneri...
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. Farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması önerildi.
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Dikkat çeken öneri...
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