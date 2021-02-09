Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi'nden Çuhadar’a ziyaret

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Vali Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.

Vali Mahmut Çuhadar ise, Büyükelçi Muhammed Rizvi Hassen'i tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ziyaret sonunda Vali Çuhadar, günün anısına Büyükelçi Muhammed Rizvi Hassen'e Adıyaman Valiliği logolu çini bir tabak hediye etti.