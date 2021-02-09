Trakya'da bugün yalancı bahar hafta sonu kar bekleniyor

Şubat ayının şu günlerinde ülkemizin batı kesimindeki mevsim normallerinin üzerinde seydeden hava sıcaklıkları ağaçların erken uyanmasına sebep oldu.

BAHAR HAVASI



Günlerdir hava sıcaklıklarının Trakyada onsekiz-yirmi dereceler arasında olmasından kaynaklanan bahar havası ile Trakya'nın meşhur soğuğu hiç örtüşmedi. Geçen yıl şubat ayının dokuzunda Kırklarelinde kar vardı oysa. Bu yıl ülke genelinde mevsimlerde yaşanan iklim değişikliği sebebi ile bahar erken geldi.

CUMA EKSİ 4 DERECE



Metorolojinin verilerine göre çarşamba 18, perşembe 19 olarak tahmin edilen sıcaklıklar, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile hafta sonu havanın gündüz bir derece, gece işe eksi altı olması bekleniyor.

Bu edenle meyvelerde erken açan çiçeklerin dökülmesi kaçınılmaz oluyor. Erken çiçek açan ağaçlarının bu sene meyvası olmayacak olması üreticiyi de endişelendiriyor. Seralarda, örtü altı tarım ile uğraşan çitçiler de Trakya'da zirai don uyarısı ile önlemlerini alması yönünde uyarılıyor.