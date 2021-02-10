Aracını tamir ederken canından oldu

İstanbul Pendik'te arıza yapan otomobilini yol kenarında tamir etmek isteyen İbrahim Üzer, hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yanında bulunan Murat Dindar'da yaralandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolu Aydınevler mevkii Pendik istikametinde saat 08.00 sıralarında 34 BPV 721 plakalı otomobili arıza yapan İbrahim Düzer (58), aracını tamir etmek için emniyet şeridinde durdu.





Üzer, araçta bulunan arkadaşı Murat Dindar birlikte aracı tamir etmeye çalıştığı sırada, arkalarından gelen Can Y. yönetimindeki 34 ST 6745 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Üzer otomobilin altında kalırken arkadaşı Murat Dindar ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri İbrahim Üzer'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan Murat Dindar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yol kenarındaki araca çarpan sürücüsü Can Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.