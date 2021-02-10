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Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri

Başkan , uzaya gönderilmek üzere gönüllüler arasından bir Türk'ün seçileceğini belirtmiş, astronot kelimesi yerine yeni bir kelimenin bulunması çağrısında bulunmuştu. İlk öneri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelmişti. Bahçeli “Cacabey” ismini önermişti. Sosyal medyada da “Türk yolcusuna önerim” etiketi altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi “Göktürk” kimi “Fezai” kimi “Uzayfa” kimi “Evrenot” kimi “Gökmen” önerisinde bulundu. İşte sosyal medyadan astronot kelimesi yerine öneriler!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 10.2.2021 22:52 Son Güncelleme: 10.2.2021 23:09 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gönderilmek üzere gönüllüler arasından bir Türk'ün seçileceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan hedefin 2023'te uzaya bir Türk'ü göndermek olduğunu ve uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli uzaya gidecek ilk Türk astronota "Cacabey" ismini önermişti.

Sosyal medyada da "Türk uzay yolcusuna önerim" etiketi (hashtag) altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi "Göktürk" kimi "Fezai" kimi "Uzayfa" kimi ise "Gökmen" önerisinde bulundu. Hatta sosyal medyada anket çalışması başlatanlar bile çıktı. Bir ankette "AstroTürk mü, Göktürk mü olsun?" sorusu yöneltildi. İşte sosyal medyadan astronot kelimesi yerine önerilen isimler:

İŞTE ASTRONOT KELİMESİ YERİNE İSİM ÖNERİLERİ:

Serkan Yıldırım: Göktürk

Abdullah Çam: Gökmonot

Fedai Arslan: TÜRKAY olsun Türkiye'nin adı aya taşınsın

Tayfun Yahya Karan: Evrenot olabilir afili duruyor

Mehmet Ali Kala: Semaitürk olabilir.

Gülşah Abaylı: İsim önerim AYDA

Ali Canlı: Feza uzay bilimi demek. Fezanot isim önerim.

Ahmet Bircan Gök: Uzaya gidecek Türk yolcuya astronot veya kozmonot yerine bir isim bulunması istenmiş. Türk dil kurumunun önerisi Gökmen

Dr. Serdar Özpoyraz: Benim iki önerim var: - Fezagezer – Evrener

Alkan Atahan: Ay HAN

Cihan: Fezabey

Muammer Ataç: Göklü /Gökmen/Gökcan /Fezacı /Fezalı /Fezai

Şule Gün: Sayın Başkanım Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusuna İsim Önerim GÖKÇE

Ayşe Balkan: Türkonot

Şenol Kaya: GökTuğ

Nefer: Uzayalp

Necati Akyıldız: AyTürk

Müjde İstikan: Gökadam olsun

Fatih Sevinç: Gökyıldız

Tuğçe Zengin: Uzaygezer

Seyit: Benim isim önerim Gökveren

Seher Küçükmaraş: Göktürkmen olsun bence

Eren Afras: -AYBARS- olmalı bence. Anlamı ay gibi güzel olan. Öz Türkçe.

Ekrem Yıldırım: Hürkuş olsun. Bu vesileyle yıllar evvel göklerdeki istikbali engellenen Vecihi Hürkuş'a iade-i itibar yapılsın.

Güven Konuksever: TÜRKAY ya da AYTÜRK

Mercan Yılmaz: Ayata

Ensar Solakoğlu: Semavi

Pembe Ünal: Fezai

Abdullah Mertcan: "Uzayfa (Uzayın Fatihi)"

Türker Coşkun: Gökalp

Musa Kır: Ulubey, Türkgücü, Uzaytürk

Ebru Çelik: Cacabey

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Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri
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