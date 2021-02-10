Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gönderilmek üzere gönüllüler arasından bir Türk'ün seçileceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan hedefin 2023'te uzaya bir Türk'ü göndermek olduğunu ve uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı.
Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli uzaya gidecek ilk Türk astronota "Cacabey" ismini önermişti.
Sosyal medyada da "Türk uzay yolcusuna önerim" etiketi (hashtag) altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi "Göktürk" kimi "Fezai" kimi "Uzayfa" kimi ise "Gökmen" önerisinde bulundu. Hatta sosyal medyada anket çalışması başlatanlar bile çıktı. Bir ankette "AstroTürk mü, Göktürk mü olsun?" sorusu yöneltildi. İşte sosyal medyadan astronot kelimesi yerine önerilen isimler:
İŞTE ASTRONOT KELİMESİ YERİNE İSİM ÖNERİLERİ:
Serkan Yıldırım: Göktürk
Abdullah Çam: Gökmonot
Fedai Arslan: TÜRKAY olsun Türkiye'nin adı aya taşınsın
Tayfun Yahya Karan: Evrenot olabilir afili duruyor
Mehmet Ali Kala: Semaitürk olabilir.
Gülşah Abaylı: İsim önerim AYDA
Ali Canlı: Feza uzay bilimi demek. Fezanot isim önerim.
Ahmet Bircan Gök: Uzaya gidecek Türk yolcuya astronot veya kozmonot yerine bir isim bulunması istenmiş. Türk dil kurumunun önerisi Gökmen
Dr. Serdar Özpoyraz: Benim iki önerim var: - Fezagezer – Evrener
Alkan Atahan: Ay HAN
Cihan: Fezabey
Muammer Ataç: Göklü /Gökmen/Gökcan /Fezacı /Fezalı /Fezai
Şule Gün: Sayın Başkanım Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusuna İsim Önerim GÖKÇE
Ayşe Balkan: Türkonot
Şenol Kaya: GökTuğ
Nefer: Uzayalp
Necati Akyıldız: AyTürk
Müjde İstikan: Gökadam olsun
Fatih Sevinç: Gökyıldız
Tuğçe Zengin: Uzaygezer
Seyit: Benim isim önerim Gökveren
Seher Küçükmaraş: Göktürkmen olsun bence
Eren Afras: -AYBARS- olmalı bence. Anlamı ay gibi güzel olan. Öz Türkçe.
Ekrem Yıldırım: Hürkuş olsun. Bu vesileyle yıllar evvel göklerdeki istikbali engellenen Vecihi Hürkuş'a iade-i itibar yapılsın.
Güven Konuksever: TÜRKAY ya da AYTÜRK
Mercan Yılmaz: Ayata
Ensar Solakoğlu: Semavi
Pembe Ünal: Fezai
Abdullah Mertcan: "Uzayfa (Uzayın Fatihi)"
Türker Coşkun: Gökalp
Musa Kır: Ulubey, Türkgücü, Uzaytürk
Ebru Çelik: Cacabey