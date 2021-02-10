Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri

Sosyal medyada da "Türk uzay yolcusuna önerim" etiketi (hashtag) altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi "Göktürk" kimi "Fezai" kimi "Uzayfa" kimi ise "Gökmen" önerisinde bulundu. Hatta sosyal medyada anket çalışması başlatanlar bile çıktı. Bir ankette "AstroTürk mü, Göktürk mü olsun?" sorusu yöneltildi. İşte sosyal medyadan astronot kelimesi yerine önerilen isimler: