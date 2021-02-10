Son dakika | Corona virüste bölgesel önlem gündemde: Vakaların kaynağına bakılacak

DIŞ MEKÂN RİSKİ AZALTIR

Avrupa'daki dalganın Türkiye'ye yansımaları konusunda uzmanlar mart ayı itibarıyla havaların ısınmaya başlayacağını, bunun da insanların dış mekânları kullanmasını gündeme getireceğine dikkat çekerek, "Dış mekânlarda bulaş daha düşük olduğu için bu varyantların etkisi Avrupa'dakinden daha az olur" yorumunu yapıyor. Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi aşılara ulaşımda çıkan sıkıntılara paralel olarak kendi aşılama takviminde de değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Mart ayı sonuna kadar 13 milyon kişinin ikinci dozlar dahil aşılamalarının tamamlanması hedefleniyor.