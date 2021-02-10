Son dakika: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı!

KAZAN-HAN YAYLASI'NIN ÖNEMİ

Çemcu, Zap, Ertuş, Metina, Kale Tepe, Kazan Vadisi ve Han Yaylası gibi kamp alanları terör örgütü PKK için oldukça kritik öneme sahip. Zira örggüt buradan sızarak, sarp ve dağlık araziyi kullanıyor. Çukurca'ya daha önce yapılan terör saldırıları için sızma girişimlerinin bu noktadan olduğu biliniyor.