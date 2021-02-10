Son dakika: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonlarına bir yenisini ekledi. Eren-9 Operasyonu Hakkari'de gerçekleşiyor. Operasyona 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' adı verilirken, 2 bin 218 personelin katıldığı bildirildi.
İÇİŞLERİ'NDEN EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI AÇIKLAMASI
İçişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.218) personel [(129) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAZAN-HAN YAYLASI'NIN ÖNEMİ
Çemcu, Zap, Ertuş, Metina, Kale Tepe, Kazan Vadisi ve Han Yaylası gibi kamp alanları terör örgütü PKK için oldukça kritik öneme sahip. Zira örggüt buradan sızarak, sarp ve dağlık araziyi kullanıyor. Çukurca'ya daha önce yapılan terör saldırıları için sızma girişimlerinin bu noktadan olduğu biliniyor.