Son dakika: MİT tarafından yakalanan PKK'lı teröristin sokak eylemlerine katıldığı ortaya çıktı

MİT tarafından Irak'ın Sincar bölgesine düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu ve "Laser" kod adlı İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. PKK'lı terörist Parım'ın 2014 yılındaki 6-7 Ekim sokak eylemlerine katıldığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da, 'Laser' kod adlı İbrahim Parım'ın örgütün sözde 'lojistik sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



VAN'DAKİ SOKAK EYLEMLERİNE KATILMIŞ



Terörist Parım, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sorgulanma süreci devam eden terörist Parım'ın, Suriye Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015 yılında ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

SİNCAR HAREKATI TARTIŞILIRKEN KRİTİK OPERASYON

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ocak ayında Irak'a gitmişti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı ekip ile önce Bağdat'a sonra ise Erbil'e gitmişti. Bakan Akar, kritik görüşmelerde PKK'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesi için görüş alışverişinde bulunmuştu.

Bakan Akar, Sincar Harekatı'nın sinyalini veren açıklamalar yaparken, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti.