Terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı sınır dışı edildi

DEAŞ terör örgütü adına çeşitli eylemlere katılan Irak uyruklu bir kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada Irak uyruklu Z.T.H. isimli şahsın DEAŞ adına silahlı olarak bina patlatma, adam kaçırma, öldürme olaylarına katıldığı belirlendi.

Nevşehir'de ikamet eden şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın DEAŞ üyeleriyle birlikte Irak'ta 2014 yılı içerisinde 8 adet bina patlatma, adam kaçırma, öldürme olaylarına katıldığı tespit edildi.

Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlarından soruşturma başlatılan Z.T.N, "Kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabileceğinden" sınır dışı edilmesi için Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.