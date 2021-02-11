AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pençe Kartal-2 Harekatı paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gara'daki çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye düşmanı odakların desteğini alarak ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge tehdittir. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir" dedi.

ÖMER ÇELİK: TERÖR DEVLETÇİKLERİ KARARLI MÜCADELEMİZ İLE ENGELLENDİ

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir

Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz...

Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.