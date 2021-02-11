Bakan Kasapoğlu: “Köylülerin hayalini gerçekleştirdik”

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal Köyü'nde toprak sahada tenis oynayan köylüleri gören Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köylülere tesis sözü vermişti. Viranşehir ilçesinde yer alan Sarıbal Köyü'nde tenis ve futbol sahası yapan Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptıkları yatırımın nasıl başlayıp nasıl bittiğini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Viranşehir'de toprak sahada tenis oynayan köylülerin hayalini gerçekleştirdik" paylaşımında bulundu.