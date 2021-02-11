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Bakan Kasapoğlu: “Köylülerin hayalini gerçekleştirdik”

Gençlik ve Spor Bakanı , “'de toprak sahada tenis oynayan köylülerin hayalini gerçekleştirdik” paylaşımında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.2.2021 22:41 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu: “Köylülerin hayalini gerçekleştirdik”
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal Köyü'nde toprak sahada tenis oynayan köylüleri gören Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köylülere tesis sözü vermişti. Viranşehir ilçesinde yer alan Sarıbal Köyü'nde tenis ve futbol sahası yapan Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptıkları yatırımın nasıl başlayıp nasıl bittiğini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Viranşehir'de toprak sahada tenis oynayan köylülerin hayalini gerçekleştirdik" paylaşımında bulundu.
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Bakan Kasapoğlu: “Köylülerin hayalini gerçekleştirdik”
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