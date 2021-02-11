Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Kısıtlamalar kalkacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri!

10 Şubat 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından son dakika açıklamaları yapıldı. Bakan Koca'nın pek çok konuya değinerek yaptığı açıklamaların ardından sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, yasaklar ne zaman bitecek gibi pek çok soru ise tekrar gündeme geldi. Bakan Koca, "Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız" açıklamasını yaparken bilindiği üzere yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu belirtilen saatler aralığında devam etmektedir. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika gelişmeleri!

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

"Bilim Kurulumuzun tavsiyesi vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli temennimiz.

Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.