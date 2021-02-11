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Bakan Koca son dakika duyurdu! Yarın sabah başlıyor...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 65 yaş üzeri vatandaşların yarın sabah aşılanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 19:14 Son Güncelleme: 11.2.2021 19:35 ABONE OL
Bakan Koca son dakika duyurdu! Yarın sabah başlıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlanılacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu.

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Bakan Koca son dakika duyurdu! Yarın sabah başlıyor...
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