Sözcü Aksoy'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 'Dostluk Forumu' sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin, "Türkiye'nin insani ve hakkaniyete dayalı politikalarını eleştirmek, darbecilere kucak açarak Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açanların, Suriye ve Irak'ı bölebilecek bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların ve Azerbaycan topraklarının işgaline yıllardır sessiz kalanların haddi değildir" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve GKRY Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Atina'da düzenlenen 'Dostluk Forumu' (Philia Forum) hakkında yazılı değerlendirmede bulundu. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin yer almadığı hiçbir forumun etkin ve başarılı bir dostluk mekanizması olamayacağını bildiren Aksoy, "Hiçbir ülkeyi hedef almadığı öne sürülen bu forumun sonunda yapılan basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından ülkemize yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi dostluk üzerine değil, Türkiye'ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.



'ÜLKEMİZE KARŞI SÜRDÜRÜLEN TAVIR HASMANEDİR'



Yunan Bakan'ın Türkiye'nin hakkaniyetli politikalarını eleştirme hakkı olmadığını kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin bölgedeki insani ve hakkaniyete dayalı politikalarını eleştirmek, kendi maksimalist talepleri ve dar çıkar hesapları uğruna darbecilere kucak açarak Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açanların, Suriye ve Irak'ı bölebilecek bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların ve Azerbaycan topraklarının işgaline yıllardır sessiz kalanların haddi değildir. Türkiye'nin uluslararası bir konferans önerisiyle Doğu Akdeniz'de samimi ve kapsayıcı bir iş birliği tesis edilmeye çalışıldığı bir dönemde, ülkemize karşı sürdürülen bu tavır hasmanedir. AB'nin Akdeniz için Birlik çabalarını da baltalamaktadır. Yunan/Rum ikilisinin, AB'nin aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündemi engellemeye çalışmaları ve başkalarından medet umarak siyaset yapmaları bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu ikiliyi aklıselime, foruma katılan diğer ülkeleri de başkalarının oyunlarına kurban olmamaya davet ediyoruz."