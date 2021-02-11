MAHKEME SONUCA ULAŞACAKTIR



Dijital Mecralar komisyonu toplantısına katılan Soylu, milletvekillerine çalışmaları hakkında bilgi verdi ve sorularını yanıtladı. 25 Mart 2009 yılında yaşanan ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile sonuçlanan helikopter kazısına ilişkin gelen sorular üzerine Soylu, ulaşamamak bir kasıtsa bunu mahkemenin yargıladığını ve sonuca ulaşacağını söyledi. Soylu, mahkemenin gerekli cezaları da verdiğini belirtti. O dönem DP Genel Başkanı olan Soylu, "O seçimde o helikopteri bir sonraki kiralayan bendim. O helikopterle Of'tan Bayburt'a ve Gümüşhane'ye gidecektik. Oraya gidecekti, oradan bize gelecekti. Biz o helikopterle gidecektik" bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez duyurdu! Flaş "Muhsin Yazıcıoğlu" açıklaması



22 BİN HAKARET ALDIM



Soylu, sosyal medya siteleri sahiplerinin vesayet mekanizması elde ettiklerini belirterek, "Sistematik şekilde siyaset kurumunu ve devleti yönetenlerin üzerlerine gelindi. Benim öngörüm daha fazla gelineceği noktasındadır. İstanbul'da suçun önemli olduğu bir mahallede büyüdüm. Sarıgöl Mahallesi dediğiniz zaman belli bir mahalledir. Ben ağza alınmamış küfürler duydum. Hayatımda hiç şey yapamadığım küfürlerle karşı karşıyayım sosyal medyada. Ben İçişleri Bakanı'yım. Böyle bir şey olabilir mi" dedi.

WHATSAPP NEYİN DERDİNDE?



Özgürlük ve adaleti karşı karşıya getirmenin insanlık suçu olduğunu ifade eden Soylu, "Güvenlik özgürlük için vardır. Özgürlük güvenlik için yoktur. Bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmek de adalet, hakkaniyet meselesidir. Dünyada farklı eğilim söz konusudur. Sosyal medya platformlarında her şey yapılabilir. Whatsapp neyin derdine düştü. Ben sizin verilerinizi izleyebilirim' derdine niye düştü? Bu bir tekel oluşturuyor. Bunun vesayet oluşturduğunu düşünüyorum" diye konuştu.