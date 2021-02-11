JÖH ve PÖH kar kış demeden didik didik arıyor! İşte Eren operasyonlarındaki son dakika gelişmeleri

Son dakika... Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği Eren operasyonları devam ediyor. Teröristlere yönelik "kış harekâtı" kapsamında başlatılan Eren operasyonları ile teröristler, kıskaca alınırken, son olarak Hakkâri kırsalında başlatılan "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonu ağır kış şartlarına rağmen kararlıkla sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yapılan Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekât (PÖH) ve koruculardan oluşan 2 bin 218 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon Kazan Vadisi ve Han Yaylası arasındaki dağlık alanda yapılıyor. Hakkâri'nin Çukurca İlçesi ile kuzey Irak'ın Zap bölgesi arasında yer alan Kazan Vadisi'nde JÖH ve PÖH'lerden oluşan 129 operasyonel tim, karlı kaplı bölgeyi didik didik kontrol ediyor. Özel eğitimli jandarmaya ait dedektör köpeklerinde katıldığı Eren operasyonunda, teröristlerin kış aylarında sıkça kullandığı sınıra yakın bölgelerde tespit edilen kış sığınakları imha edildi.

"EREN-7 MERCAN-MUNZUR" OPERASYONU KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Tunceli'de bir hafta önce başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonunun zorlu kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Tunceli'de bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Şubat tarihinde başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu sürüyor.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ile korucu timlerinden oluşan bin 62 personel ve 59 operasyonel timin görev aldığı operasyon, Munzur Dağları ve Mercan Dağları bölgesinde yoğunlaştırıldı. Zaman zaman personel takviyesinin de yapıldığı operasyon, yer yer 2 metreyi aşan kara rağmen kararlılıkla sürdürülüyor.