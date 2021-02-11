Kış-2021 nefes kesti

Kars'ta düzenlenen Kış-2021 tatbikatı kapsamında "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Akar ve Bakan Hasanov, beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı. Bakanlar ve komutanlar ilk olarak Esas Komuta Yeri'nde tatbikat hakkında genel bilgiler aldı. Yeni nesil askeri ekipmanları inceleyen Hulusi Akar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuruna geçti. Kış teçhizatlı komandolar tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun" dedi.

İGOLALAR İNCELENDİ

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Bakan Akar ve Bakan Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu'na yönelik tanıtımı izledi. Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'nde de incelemelerde bulunan Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu. Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip etti.

İHA'LAR BULDU SİHA'LAR İMHA ETTİ

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, hava indirme harekatıyla başladı. İnsansız Hava Araçları tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı imha etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. Tatbikatta askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları ortadan kaldırarak açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti. Yaralı kurtarma harekatının da icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da hedeflerini tam isabetle vurdu. Tatbikatta, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye uçağıyla havadan ikmal faaliyeti icra etti. Birliklere gerekli malzemeler uçaktan tatbikat alanına atıldı. Tatbikatın sonunda, kargo uçağından Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının açıldığı atlayışla Seçkin Gözlemci Günü'nün fiili safhası sona erdi. Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanıldı.

"TERÖR KORİDORU İNŞA EDİLMEYECEK"

Tatbikata katılan askerlere hitaben bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar iki ülke arasında yapılan tatbikatın öneminden bahsederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Akar, son başlatılan operasyonlarla ilgili şunları söyledi; "Yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapacağız. Bu çalışmaları sürdürürken FETÖ, YPG, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hal getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek.Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını başlarına yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç. Bizim için en önemli olan konu da ülkemizin, sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği. Bunun için mücadelemiz devam ediyor. Bu harekat dahil, diğer harekatlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda bizim saklı-gizli yaptığımız bir şey yok. Dün başlatılan Pençe 2 harekatıyla ilgili müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Suriye'de 2016'dan itibaren başlayan operasyonlar var. Temelinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kilis'te, Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. Oradaki insanlarımız günlük hayatlarını bile sürdüremez oldu. DEAŞ, PKK, YPG dahil operasyonlarımızı yaptık. Buradaki terör koridoru parçalandı. Burada terör koridoru inşa edilemeyeceğini herkesin bilmesi lazım."

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Son günlerde yeniden tımanan Yunan krizi ile ilgili de konuşan Akar, net mesaj verdi. Akar; "Bugüne kadar Atina ve Ankara'da yapılan toplantıların 4.'üncüsünün Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Yunanlı dostlarımızı davet ettik, gelmelerini bekliyoruz. Ancak burada da bölgede Yunanlı dostlarımızın gerilimi arttırıcı dil kullanmamaları lazım. Yunanlı komşularımızın tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Bu dille problemlerin yayılmasına neden oluyorlar. Tehdit dilini kabul etmemiz mümkün değil. Olayların gerginliğini arttırmakla Yunan komşularımızın bir yere varamayacağını bilmeleri lazım. Herkes tatbikatını elbette yapacak. Fakat hiçbir şekilde bir komşu ülke hedef gibi yapılırsa bu ziyaretlerin tahrike dönüşmemesi lazım. Yunanlı komşularımızla her şeyi konuşmaya hazır olduğumuzu, güven ve rahat içinde iki tarafın da yaşaması gerektiğini, silahlanma yarışına gitmelerini de iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını, Türkiye'nin susmayacağını da bir kez daha söylemek istiyorum. Adaları silahlandırıyorsunuz, bunu nasıl izah edeceksiniz? Tüm bunlara rağmen, tüm tahriklere rağmen nezaketle konuşmayı, görüşmeyi istediğimizi muhataplarımıza bildirdik" dedi.

"AZERBAYCAN İÇİN HER RİSKİ ALIRIZ"

Azerbaycan ile ilgili de konuşan Akar, " Bu tatbikatlar çok önemlidir. Bir tarafta kendi içimizde hava deniz ve kara unsurlarının beraber çalışabilmesi ve Azerbaycan gibi dost ülke ile birlikte çalışabilmesini görmek bizim için çok önemli. Bunun denenmesi için bu tatbikat çok önemli bir ortamdır. Burada gerçekleşen çalışmalar neticesinde en önemli kazan. Azerbaycanlı kardeşlermimizle gece gündüz demeden yan yana çalışma fırsatının bulunmuş olmasıdır. Bu tatbikatın icrasında bir kez daha görülmüştür ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikte denizde karada her yerde çalışmayı başaracak gücü vardır. Asil milletimizin güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Ordusu'na herkesin güvenmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu kardeşlik sadece sözde değil. Bu 44 günlük harekatta açıkça görüldü. Azerbaycan için için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız ne risk alınacaksa almaya hazırız" diye konuştu.