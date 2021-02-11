Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,Kızılay tarafından Şırnak'ın Cizre İlçesinde kurulan Cizre Gönüllü Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Derneği Cizre Gönüllü Merkezi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yapmış olduğu açılış ile Gönüllülerine kapısını açtı.

Türk Kızılay Derneği tarafından Türkiye genelinde 18 yerde kurulan Gönüllü Merkezleri, Şırnak'ın Cizre İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türk Kızılay Derneği'nce Şırnak'ın Cizre ilçesi Dicle Nehri Kenarında kurulan Cizre Gönüllü Merkezi açılış töreni Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ve Kızılay Şube Başkanı Salih Sevinç'in açılış konuşması ile başladı.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ta kısa bir açıklama yaparak Türkiye genelinde açılan 18 gönüllü merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasına Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen herakatta şehit olan askerlere, rahmet dileyip, yakınlarına başsağlığı dileyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok önemli bir operasyon başlatıldı. İnşallah onların inancıyla, kuvetiyle silahlı kuvvetlerimiz operasyonu başarıyla tamamlayacak" dedi.

Şırnak'a kazandırılan değerli bir hizmeti açmak üzere bir arada bulunuyoruz. Bundan duyduğum mutluluğu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün Şırnak'ta bakanlık olarak başlattığımız projeleri ve yapmayı planladığımız projeleri de ziyaret edeceğiz. Onları nihai olarak karara bağlayacağız. Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi, hem çocuklarımıza, hem gençlerimize hem de Şırnak ve Cizrelilere ciddi bir hizmet verecek. Kütüphanesinden psikolog odasına, kafetaryasından yemekhanesi, mutfağına kadar bir çok birimi içeren bu gönüllü merkezi sadece gençlerimiz için değil bütün Şırnaklılar'ın da yararlanabileceği merkezdir. Şırnak'ın nüfusuna baktığımızda en yoğun şehirlerden biri olduğunu fark ediyoruz. Bu tarz genç yoğunluğu olan şehirlerimizde biz de bakanlık olarak kültürel yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizm 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak için arkeolojik ve kültürel değerleriyle başlayacağız, daha sonra turizm değerlerini ön plana çıkararak, turizm pastasında iyi bir pay almasını için gerekenleri bakanlık olarak yapacağız. Bu tarz merkezler iyilik, empati, beraberlik, sosyal sorumluluk gibi davranışların artmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirildiği, bu tarz eğitimlerin verildiği önemli merkezlerden biri. Buralarda bir çok destek programı da oluyor. Kızılay'ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılımların nasıl olacağı eğitimlerin verildiği çok faydalı merkezlerdir. Bu merkezlerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha nice nice gençlik ve gönüllü merkezlerinin sayılarını çoğaltıp vatandaşlarımıza ulaşmayı sağlayacağız."diye konuştu.

Yapılan Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,Ak Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik,Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan,Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu,Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka,Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç ile birlikte Merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Akabinde merkezi gezip,merkezle ilgili bilgiler alan Bakan Ersoy,bir müddet gönüllü merkezindeki müzik dinletisini dinledikten sonra Cizre Belediyesine ait Dengbejler evini ziyaret etti.Yöresel elbiseler giyerek Bakan Ersoy ve beraberindekileri karşılayan Cizreli Dengbejler,Defler eşliğinde Bakan Ersoy'a içeriye kadar eşlik etti.

Dengbejler evinde bir müddet oturup Dengbejlerin seslendirdiği yöresel şarkıları dinleyen Bakan Ersoy,restorasyon çalışmaları devam eden Kırmızı Medrese de incelemelerde bulunduktan sonra Şırnak'a geçmek üzere Cizre'den ayrıldı.