Son dakika | Başkan Erdoğan'ın anayasa açıklamasında önemli detay

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün devam ettiği Yeni anayasaya ilişkin açıklamalarında çok önemli ifadeler kullandı. Erdoğan "Gelin, hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni ve sivil anayasa çağrısına en hızlı karşılık veren muhalefet lideri oldu. Türkiye'nin anayasa ihtiyacını doğrulayan Bahçeli partisine talimat verdiğini ilan etti. İşte yeni anayasaya ilişkin son dakika gelişmeleri ve Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;