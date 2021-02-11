TMSF Başkanı Gülal Diyarbakır’da açılışa katıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve iş insanlarının katılımıyla bir mağaza açılışı gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF tarafından yönetilmesine karar verildiğini belirterek "An itibariyle 796 şirkette kayyum görevimiz var. 40 bin 61 çalışanımız var ve aktif olarak da 70,4 milyar Türk lirası seviyesinde bir yapımız var. Tabi devraldığımızda dedik ki bu şirketler bize milletimizin emaneti. Bu şirketler istihdam üretmeye, çalışmaya, yatırım yapmaya devam edecek" diye konuştu.

Açılışın ardından, evlatları için tuttukları nöbetle sembol haline gelen Diyarbakır Annelerini ziyarete eden ve burada ailelerle görüşen Vali Münir Karaloğlu ve Gülal ile iş insanları Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada incelemelerde bulundu. Heyet, ailelerle sohbet ederek, kaçırılan çocuklarıyla ilgili ilgi aldı. Aileler, TMSF Başkanı Gülal ve beraberindekilere, çocukları gelene kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.