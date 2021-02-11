Trabzon'da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Covid-19 ikinci doz aşısını Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi'nde yaptıran Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, aşıyla birlikte enerjik şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.Usta, "İnşallah aşıyla birlikte antikorlarımız oluşacak ve kendimizin korunmasıyla birlikte halkımızın sağlığı için daha enerjik bir şekilde faaliyetimizi inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Covid-19 2.ci doz aşısı yapıldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta; son günlerde Covid-19 vakaları yükselişe geçtiğini belirterek, geçen yıl Aralık ayı başında Trabzon'da pik rakamlara ulaşmasının ardından alınan tedbirler ile rakamların düşüşe geçtiğini, şimdi gelinen noktada ise tabloda tekrar yukarı doğru bir hareketlenme yaşandığını ifade etti.

Usta, "Bu hareketlenme üçüncü bir dalga şeklinde yorumlanabilir. Biz üçüncü dalga varmış gibi faaliyetimizi tekrar yoğun bir şekilde başlattık. Bazı ilçelerimizde bazı mahallelerimizde, bazı binalarımızda karantina tedbirlerini sıkı sıkıya uygulamaya devam ediyoruz. Sağlıkçıları sistemde diri bir şekilde tutmaya da gayret ediyoruz. Çünkü onlarla bu işi başarabileceğiz. Dolayısıyla mücadelemiz var gücüyle devam ediyor" diye konuştu.

Hasta sayısının ileride daha fazla olma ihtimali olduğunu kaydeden Dr. Usta, "Bizimle birlikte vatandaşımızın da işi daha sıkı daha ciddi tutması gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyması gerekiyor. Önemli bir süreçten geçiyoruz.İnşallah aşılarla birlikte aşıların etkinliğinin başlamasıyla birlikte süreç lehimize sonuçlanmış olacak. O süre içerisinde sıkıntı yaşamamak için herkesin kurallara harfiyen riayet etmesi çok önemli." şeklinde konuştu.