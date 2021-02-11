Uzay çalışmamızda son dakika haberi: Türkleri aya 'Burak' götürecek

'ASTRONOT' YERİNE 'GÖKMEN' 'GÖKTÜRK' VE 'UZAY İNSANI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda, "Astronot veya kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor" sözleri üzerine Türk Dil Kurumu, bu kelimelerin yerine 'Gökmen' ve 'Uzay insanı' kelimelerinin kullanılabileceği önerisi yaptı. Vatandaşlardan gelen Göktürk, Türkay, Gökbey ve Türkonot önerilerini de değerlendiren Türk Dil Kurumu yetkilileri bugün Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı ile de görüşerek astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe bir karşılık verilmesi konusunda tavsiyelerini sunacak. Yerli isim konusunda 'Gökmen', 'Göktürk' ve 'Uzay insanı' kelimelerinin öne çıktığı öğrenildi. ANKARA