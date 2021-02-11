Vali Erin, 112 Acil Servis çalışanlarını tebrik etti

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri, Emniyet, Jandarma, İtfaiye gibi birim sorumlularının da hazır bulunduğu ziyarette çağrı merkezi çalışanları, Vali Erin'e çiçek sunarak, merkezin hizmete girmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



112 Acil Çağrı Merkezi'nin toplum sağlığı ve huzuru ile çevre konusunda çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Abdullah Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "112 Günü vesilesiyle, çağrı merkezimizde fedakârca ve büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Vali Erin'i ziyaretlerinin ardından, Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen ile bir araya gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi, çalışmaları hakkında Esen'e bilgi verdiler. Vali Yardımcısı Esen, 112 Acil Çağrı Merkezinin işlevini layıkıyla yerine getirmesi amacıyla personelin özverisinin önemine dikkat çekerek, merkeze destek olmaya devam edeceklerini söyledi.