Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 12 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 12 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri

son dakika açıklanıyor! İşte 12 Şubat ile koronavirüs vaka sayısı verileri

2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan salgınla ilgili “corona virüsü” son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 11 Mart tarihinden bu yana ülkemizde toplamda 2 Milyon 556 bin 837 vaka tespit edilirken Bakanı Twitter hesabı ve resmi sitesi aracılığıyla günlük corona virüs tablosu verileri de paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı bilgilerine erişmek isteyenler açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. 12 Şubat ile tüm detaylar şöyle;

Giriş Tarihi: 12.2.2021 19:51 Son Güncelleme: 12.2.2021 19:51 ABONE OL
12 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 12 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkisini gösteren salgınla ilgili olarak "corona virüsü son dakika" başlığıyla yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi başından bu yana elde edilen verilere göre toplamda 27 bin 187 kişi ise vefat etti. Bu veriler ışığında Bakan Koca Twitter hesabından günlük tablo değerlendirmelerini kamuoyuna sunarken Sağlık Bakanlığı ise resmi sitesi aracılığıyla en son corona virüs tablosu verilerini sunuyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini öğrenmek isteyenlerse 12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA! 12 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile 12 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;

11 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Şubat tarihli koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 590, hasta sayısı 660, vefat eden sayısı 94 ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 811 olarak duyuruldu.

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

10 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 642
  • HASTA SAYISI: 664
  • VEFAT SAYISI: 95
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 903

9 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 636
  • HASTA SAYISI: 659
  • VEFAT SAYISI: 98
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 109

8 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 103
  • HASTA SAYISI: 632
  • VEFAT SAYISI: 103
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 567
ARKADAŞINA GÖNDER
12 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte 12 Şubat bugünkü korona tablosu ile koronavirüs vaka sayısı verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA